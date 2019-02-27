Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası
53 dakika önce
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Harran
Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık Zekeriya Kaya
ile avukatı katıldı.
Sanık Kaya savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanları dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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