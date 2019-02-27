Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

53 dakika önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Harran Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık Zekeriya Kaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kaya savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanları dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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