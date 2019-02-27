Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Harran Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık İ.F.K. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.F.K, savunmasında, örgüte katıldığı için pişman olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık İ.F.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:35 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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