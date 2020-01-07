FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Filizer ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Ziya Filizer'in, hakkında etkin pişmanlık kapsamında verilen tanık ifadeleri, HTS raporları, teşhis tutanağı ve kendisinden sorumlu örgüt "mahrem imamıyla" iletişim halinde olması hususları dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Filizer ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Filizer'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, ilçede 29 Kasım 2016'da, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.

Ahmet Ziya, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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