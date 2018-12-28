Fetö Sanığı Eski Araştırma Görevlisine Hapis Cezası Verildi
1 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski araştırma görevlisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski araştırma görevlisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Şener
bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Savunması alınan sanık Şener, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde "Harun" kod adını kullandığının tespiti nazara alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Halil Şener'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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