Fetö Sanığı Eski Askere Hapis İstemi

Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlarıyla" ankesörlü hatlardan ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski hava pilot teğmen tutuklu şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Mustafa G.. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Zanlı hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, eski hava pilot teğmenin, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı olduğu belirtildi.
Davanın iddianamesinde şunlar kaydedildi:
"Zanlının, HTS kayıtlarına yansıdığı şekilde çok sayıda örgüt mensubu ile irtibat halinde olması, terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelinin kontörlü sabit hatlardan aranmak sureti ile örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmesi ve şüphelinin öğrencilik yıllarından itibaren örgüt tarafından yönlendirilerek TSK
içerisine sızdırılan örgüt mensubu şahıslardan olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."
Mustafa G. ise ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Tutuklu şüpheli Mustafa G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.