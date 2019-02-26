Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Askerlerin Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Askerlerin Yargılandığı Dava

24 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddiasıyla tutuksuz 18 eski astsubayın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fetö Sanığı Eski Askerlerin Yargılandığı Dava, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddiasıyla tutuksuz 18 eski astsubayın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Z.T. savunmasında, FETÖ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurmadım. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık R.O. ise 2014'te kadar örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Daha önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı ifade vermiştim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:17 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız ile Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Askerlerin Yargılandığı Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]