FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

7 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet D. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Ahmet D, "FETÖ'ye ilişkin tüm bildiklerimi önceki celselerde detaylı şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan, beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damar genişlemesi hayatını kararttı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Adana'da sıcaklıklar yükseldi, termometreler 32 dereceyi gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:07 SPOR Jeremain Lens: Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz
18:06 Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
18:06 FETÖ'nün sözde "kadim abisi" hakim karşısına çıkarıldı
18:06 Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
18:06 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]