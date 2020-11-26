FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay M.U., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında dava açılan ve açığa alınan astsubay M.U., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulundu. Tanık beyanları sonrasında savunma yapan tutuksuz sanık M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık M.U.'yu 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.