Fetö Sanığı Eski Astsubaya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Furkan Şentürk katıldı.
Şentürk, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu.
Tanıkların kendisine iftira attığını öne süren Şentürk, "Bu iftiralar nedeniyle 8 ay ceza evinde kaldım. Suçsuzum, beratimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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