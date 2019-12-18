FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mustafa Niyazi Kuşkonmaz ve avukatı katıldı.

Kuşkonmaz, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Kuşkonmaz, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Niyazi Kuşkonmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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