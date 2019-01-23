Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

49 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Dursun Y. ve avukatı katıldı.

Söz hakkı verilen sanık Dursun Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Dursun Y'yi "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:38 Kaynak: AA

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