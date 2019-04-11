Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

13 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ünlü ve avukatı katıldı.

Ünlü, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından görüşmediğini öne süren Ünlü, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Ünlü'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Güncel
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