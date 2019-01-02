Son Dakika Haberleri: FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası Verildi

FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası Verildi

40 dakika önce

FETÖ/PDY üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski 3 astsubay 4 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası Verildi, System.String[]

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski 3 astsubay 4 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu olan eski jandarma astsubay sanıklar Mesut Keskin, Mustafa Yaman ve Yusuf Ünaldı ile avukatları katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmalarında, FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

MAHKEME HEYETİ HAPİS CEZASI VERDİ

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Mesut Keskin'e 7 yıl 6 ay, Mustafa Yaman'a 6 yıl 10 ay, Yusuf Ünaldı'ya ise 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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