Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası
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FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları"'yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuksuz 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları"'yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuksuz 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar S.K. ve H.A. ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık S.K. FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Diğer sanık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti dikkate alınarak üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanıklar S.K. ve H.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut hallerinin devamına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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