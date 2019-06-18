FETÖ sanığı eski AYİM üyesine etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Hamdi Demiralay, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Hamdi Demiralay, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Demiralay hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demiralay ile avukatı katıldı.

Duruşmada, Demiralay ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgütle ilgili bildiklerini önceki duruşmalarda anlatan ve FETÖ üyesi askeri yargıçların yargılandığı davalarda tanık olarak dinlenen Demiralay, "Gerçekten pişmanım. Bunların gerçek yüzünü, olayları geç gördüm. Ama bu yapıdan kurtuldum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin örgüt hakkında bildiklerini anlattığını, 30'dan fazla duruşmada tanık olarak dinlendiğini belirterek, müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın, etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza, 3/4 oranındaki indirimle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.

Sanık Demiralay'ın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve ceza 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.

Demiralay'ın ileride suç işlemeyeceği kanaatine varan heyet, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Demiralay, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.

Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

İlk "örgüt abisi"nin Tuncay Opçin olduğunu söylemişti

AYİM'de kurmay subay üye olarak görev yapan, öğrencilik yıllarından bu yana örgüt toplantılarına katılan, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanan sanık Demiralay, duruşmalarda itiraflarda bulunmuştu.

ByLock kullandığını kabul eden Demiralay, İstanbul'da Deniz Harp Okulunda eğitim gördüğü dönemde, 1992'de devre arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını, ev sohbetlerine gidip geldiğini anlatmıştı.

Süreçte "cemaat abi"lerinin değiştiğini, İstanbul'da öğrencilik yıllarında gerçek adını sonradan öğrendiği "Zeyd" kod adlı Tuncay Öpçin'in kendisinin ilk örgüt abisi olduğunu belirten Demiralay, kendisiyle ilgilenen cemaat abileri ile Gölcük'teki evlerde sohbete katıldığı devrelerinin isimlerini vermişti.

Sanık Demiralay, bazı konularda yanlışlar, hatalar yaptığını ve manevi duygularının sömürüldüğünü anladığını dile getirmişti.

Firari FETÖ'cü Tuncay Opçin kimdir?

FETÖ'nün firarilerinden Tuncay Opçin, Balyoz planı belgelerini Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'ya ulaştıran kişi olarak biliniyordu.

Balyoz soruşturmasına konu gizli belgelerin, çok iyi korunan 1. Ordu Karargahı kozmik odasından, örgütün TSK'de bulunan üyeleri tarafından Tuncay Opçin'e verildiği, Opçin ve Mehmet Baransu'nun gizli görüştükleri, Taraf gazetesine teslim edilen DVD ve CD'lerin, Opçin tarafından Baransu'ya getirildiği kaydediliyordu.

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yargılanan firari sanık Tuncay Opçin'in, "silahlı örgüt kurmak, yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından, 35 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Firari Tuncay Opçin, FETÖ'nün darbe girişiminden iki gün önce Twitter hesabından "Yatakta basıp şafakta alacaklar" şeklinde paylaşım yaparak, tehditlerde bulunmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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