Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski binbaşı hakim karşısında
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FETÖ sanığı eski binbaşı hakim karşısında

1 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilen eski binbaşı sanık, hakim karşısına çıktı.

FETÖ sanığı eski binbaşı hakim karşısında, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilen eski binbaşı sanık, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adnan H. savunmasında, istihbarat subayı olarak görev yaptığını belirterek hiçbir askeri öğrenciye ceza vermediğini ileri sürdü.

Disiplin ve eğitim konularının görev alanına girmediğini iddia eden sanık Adnan H, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün 'şok mangası' yöntemiyle bir ilgim yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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