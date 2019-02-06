Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Dernek Başkanına Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Dernek Başkanına Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski Şanlıurfa Genç İş Adamları Derneği (ŞUGİAD) Başkanı Mehmet Öksüzoğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Dernek Başkanına Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski Şanlıurfa Genç İş Adamları Derneği (ŞUGİAD) Başkanı Mehmet Öksüzoğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu sanık Öksüzoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada daha önce dinlenmeyen bazı tanıkların ifadeleri alındı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgütün kentteki üst düzey yöneticileri arasında bulunduğunu, yapılan incelemelerde suçunun sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Öksüzoğlu'na 11 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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