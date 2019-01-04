Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Ebeye Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Ebeye Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, meslekten ihraç edilen ebe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Ebeye Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, meslekten ihraç edilen ebe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski ebe Ayyuş Gebe ile avukatı katıldı.

Sanık Ayyuş Gebe, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullanmadığını öne sürdü.

FETÖ üyesi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan sanık Gebe, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, kod adının "Emine" olduğunu ve ByLock'ta ekli kişilerin Gebe'ye "Emine" diye hitap ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ayyuş Gebe'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

FETÖ'nün Gaziantep Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında Ayyuş Gebe'nin de yer aldığı 88 sanık hakkında dava açılmış, yargılama sürecinde sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor

Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:40:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Ebeye Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]