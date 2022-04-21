FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

21.04.2022 16:03
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürüne, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürüne, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ş.S. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken FETÖ irtibatı nedeniyle mesleğinden ihraç edildiğini, veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini ve FETÖ'nün "mahrem imamları" ile görüşme kaydının belirlendiğini bildirdi.

Savcı, örgüte himmet adı altında yardım toplanan sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, Ş.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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