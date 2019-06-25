Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası
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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari sanık Karabörk'ün avukatı katıldı.
Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirterek savunması sorulan sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürdü ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Karabörk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:52 Kaynak: AA
Adana, Karabörk, Güncel
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