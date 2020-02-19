FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatı, çiftin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Elif ve eşi Mesut Ü'nün katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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