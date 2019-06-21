Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar eski hakim Emine Keskin ile eşi eski cumhuriyet savcısı Özgür Keskin katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatları Keskin çiftinin suçsuz olduğunu, ByLock programını kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, ayrıca sanık Emine Keskin'in örgütün hakim-savcılık sınav sorularının verildiği sözde "çalışma evlerinde" kaldığını ve sınavı kazandıktan sonra bu evlerden birinin sorumlusu olduğunu, "Esen" kod ismini kullandığını ve sınav sorularını bilgisayar üzerinden evde kalanlara gösterdiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özgür Keskin'e 6 yıl 3 ay, eşi Emine Keskin'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Gaziantep, Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:43:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]