Fetö Sanığı Eski Hakim ve Eşi Eski Savcıya Hapis Cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski HSK üye adayı ve İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Yeşim Sayıldı 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi eski savcı Selçuk Sayıldı ise 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski HSK üye adayı ve İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Yeşim Sayıldı 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi eski savcı Selçuk Sayıldı ise 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edildi.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Yeşim Sayıldı ile eşi eski savcı Selçuk Sayıldı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada sanık Yeşim Sayıldı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi Selçuk Sayıldı'ya da aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verildi.



"Cezaların alt sınırdan ayrılarak teşdiden" verildiği duruşmada mahkeme sanık çiftin tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi

İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek

Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı