Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Akgül ile avukatı katıldı.

Sanık Akgül, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock raporunun delil olamayacağını iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evinde" kaldığını ve en son görev yeri olan Elbistan'da örgütün "yargı imamıyla" aracı vasıtasıyla irtibat kurduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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