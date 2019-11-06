Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

7 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rüştü Olgun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık Olgun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Olgun'un yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti Saadet lideri Karamollaoğlu: Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliyesi geç kalmış bir karar İktidara yakın gazeteciden Demirtaş iddiası: Tahliye olacağını düşünüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 22:04:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]