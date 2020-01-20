FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Öneker ile avukatı katıldı.

Sanık Öneker, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Savcı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığı, 2014'teki HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına oy istediği ve cep telefonundaki incelemede örgütle bağlantılı sitelerine giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Öneker'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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