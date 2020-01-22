FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

7 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ersin Turan ile avukatı katıldı.

Sanık Turan, savunmasında, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Turan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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