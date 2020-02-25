FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Serhat Özalp ile avukatı katıldı.

Sanık Özalp, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın hakim savcılık sınavı öncesi örgütün "çalışma evleri"nde kaldığını ve mesleğe girdikten sonra da örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özalp'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Gaziantep, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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