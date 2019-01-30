Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rukiye A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanık Rukiye A. savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.



Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanık Rukiye A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verdi.

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