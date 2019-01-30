Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rukiye A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Rukiye A. savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Rukiye A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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