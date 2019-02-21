Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski Gaziantep hakimi Gülsüm Coşar ile avukatı katıldı.



Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, ByLock bilgilerinin Coşar'a ait olmadığını savundu.



Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, annesi üzerine aldığı hatta ByLock kullandığını, "katalog evliliği" (örgüt içi evlendirme) yaptığını, örgütün yargı teşkilatına hakim-savcı yerleştirmek için oluşturduğu "çalışma evlerinde" kaldığını, bu evden sorumlu olduğunu ve "Betül" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Gülsüm Coşar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yavuz Bingöl, Ali Kızıltuğ'un Anıldığı Konserde Gözyaşlarına Hakim Olamadı

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı