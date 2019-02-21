Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

16 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski Gaziantep hakimi Gülsüm Coşar ile avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, ByLock bilgilerinin Coşar'a ait olmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, annesi üzerine aldığı hatta ByLock kullandığını, "katalog evliliği" (örgüt içi evlendirme) yaptığını, örgütün yargı teşkilatına hakim-savcı yerleştirmek için oluşturduğu "çalışma evlerinde" kaldığını, bu evden sorumlu olduğunu ve "Betül" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gülsüm Coşar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

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