Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

17 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Işık ve avukatı katıldı.

Sanık Fatma Işık savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığının belirlenmesi hususları dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Işık'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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