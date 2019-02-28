Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

50 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Filiz Karadağ ve avukatı katıldı.

Sanık Karadağ, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Filiz Karadağ'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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