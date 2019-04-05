Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire tetkik hakimine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire tetkik hakimine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Acar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Acar, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, örgüt içerisinde "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlendiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu belirtti. Savcı, Acar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Acar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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