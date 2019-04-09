Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim Yasin Kocar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim Yasin Kocar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski hakim Yasin Kocar, Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık Kocar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt toplantılarında zaman zaman sohbet ettiğini ve ABD'deki yabancı dil eğitimi sırasında da sohbet toplantısına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kocar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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