Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava

46 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) 2.

Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) 2. Daire Tetkik Hakimi tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması istenen sanık Acar, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında sanığın örgüt içerisinde 'Fahreddin' kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlenmesi, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve bu yönüyle eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğu hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Fatih Acar, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:07 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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