Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim beraat etti.

Fetö Sanığı Eski Hakimin Yargılandığı Dava, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında yargılanan, bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği iddia edilen tutuksuz sanık eski hakim H.H.B. ile avukatı katıldı.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan sanık H.H.B, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise bir önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle H.H.B'nin beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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