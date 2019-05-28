Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

19 dakika önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdurrahim Durgun ile avukatı katıldı.
Sanık Durgun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock" kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Durgun, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK'a 5 Personel Alınacak KOSGEB'e 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacak TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]