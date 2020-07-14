FETÖ sanığı eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına hapis cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Karaküçük ile avukatları hazır bulundu.

Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük , 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü

Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı

Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları