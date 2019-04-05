Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Kaymakam Korkmaz'ın Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Kaymakam Korkmaz'ın Yargılandığı Dava

1 saat önce

Gaziantep'te eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz'ın tutuklu yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın duruşması görüldü.

Fetö Sanığı Eski Kaymakam Korkmaz'ın Yargılandığı Dava, System.String[]
Gaziantep'te eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz'ın tutuklu yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mardin'in Ömerli ilçesinin eski kaymakamı sanık Korkmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının "Mardin ve Şırnak sorumlusu" olduğunu itiraf eden tutuksuz sanık A.Y, SEGBİS aracılığıyla tekrar tanık olarak dinlendi.

Tanık A.Y, Mardin'de örgüt mensubu vali yardımcısı ve kaymakamlarla ilgilendiğini belirterek, "Erol Korkmaz'ın grubu 3 kişiydi. Erol, diğer gruplara hiç bulaştırılmadı. En baştan beri üç kişiydiler. Bazı kişilere ByLock yüklü tablet verdik. Erol, 'Ben de yükleyeyim mi?' diye sormuştu, ben de 'şu anda ihtiyaç yok.' demiştim. Daha sonra gruptaki İ.G. (eski kaymakam) ayrıldı. O zaman iletişim sorunu yaşadığımız için Erol'a ByLock yüklemesini söyledim." diye konuştu.

A.Y, ByLock üzerinden mesajlaştığı Erol'un programı tablete mi, yoksa telefonuna mı yüklediğini hatırlayamadığını ancak ByLock'tan mesajlaştığını ifade etti.

Duruşma savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:19 Kaynak: AA

Ömerli, Güncel
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