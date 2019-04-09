Fetö Sanığı Eski Kom Müdürünün Yargılandığı Davada Karar

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, "silahlı terör...

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ercan Özoğluöz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.





Söz verilen sanık Özoğluöz, gizli tanıklar tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların somut gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.



Hakkında sürekli algı operasyonları yapıldığını, aleyhinde hiçbir delilin bulunmadığını iddia eden Özoğluöz, tahliyesini istedi.



Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü. Dosyanın tamamıyla kumpas ürünü olduğunu iddia eden sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Mahkemeye ara verilmesinin ardından son sözleri sorulan sanık Özoğluöz, "Mahkemenin vereceği karara saygım sonsuz. FETÖ üyesi değilim, hiçbir şekilde içlerinde bulunmadım. Bir an evvel aileme kavuşmak istiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Süreç



Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı.



E.Ö, 4 Aralık 2018'deki duruşmada adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 9 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe yeniden tutuklanmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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