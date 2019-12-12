FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Turan ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın, FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Mehmet Ali Turan ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Turan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 19 bin 440 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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