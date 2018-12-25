Fetö Sanığı Eski Komiser Yardımcısına Hapis Cezası

Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski komiser yardımcısına "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Oğuzhan Tel ile avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Tel, ByLock kullanmadığını öne sürdü. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savunan Tel, beraatini istedi.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asya
'ya 3 bin dolar yatırdığını ve örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5" kategorisinde bulunduğunu kaydetti. Savcı, sanık Tel'in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Tel'in, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.