Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Komiser Yardımcısına Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Komiser Yardımcısına Hapis Cezası

52 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Komiser Yardımcısına Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yakup Özcoşkun ile avukatı katıldı.

Sanık Özcoşkun, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantım bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Özcoşkun'un yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:42 Kaynak: AA

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