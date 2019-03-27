Fetö Sanığı Eski Öğretim Görevlisinin Yargılandığı Dava
1 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretim görevlisi tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretim görevlisi tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.N.K. ve avukatı katıldı.
Mütalaasını sunan savcı, sanığın FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğunu, üniversite eğitimi ve sonrası örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını belirterek, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık K.N.K. ise mütalaayı kabul etmediğini ve terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını savunarak detaylı savunma için süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık K.N.K. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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