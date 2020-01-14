FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Meryem H. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yaptığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını ve bankaya talimatla para yatırmadığını öne süren sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Meryem H'ye, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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