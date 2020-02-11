FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Kural ile avukatı katıldı.

Sanık Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt mensuplarını "sohbet toplantıları"na çağırdığı, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kural'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
Evlilik vaadiyle 27 bin 500 lira dolandırıldı Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]