Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Dervişe Y. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dervişe Y, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Dervişe Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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