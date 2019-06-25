FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası
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Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:37 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Güneş ile avukatı katıldı.
Sanık Güneş, savunmasında herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u 15 bin kez kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Güneş'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
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