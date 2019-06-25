Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası
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FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası

33 dakika önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Güneş ile avukatı katıldı.
Sanık Güneş, savunmasında herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u 15 bin kez kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Güneş'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
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