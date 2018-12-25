Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt mensupları ile sabit telefon hatlarından ardışık arama ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt mensupları ile sabit telefon hatlarından ardışık arama ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, avukatı ise hazır bulundu.



Özel bir kurumda öğretmenlik yaptığını belirten sanık E.Y, örgüt mensupları ile ardışık aramalarla iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını, kendisini kimin aradığını hatırlamadığını söyledi.



Mağdur olduğunu öne süren sanık, eşinin hamile olduğunu belirterek beraatini talep etti.



Savcı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sabit hatlardan ardışık olarak arandığı HTS kayıtlarından tespit edilen sanık E.Y'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

FETÖ'cülerin İdamını Planladığı Aykut Demir: İlmiği Onların Boynuna Geçiren Allah'a Hamd Olsun

Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı