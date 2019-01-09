Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Gaziantep
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zehra Bilgin, Gümüşhane
'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu.
Sanık Bilgin, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Bilgin, akrabasının üzerine aldığı telefon hattının kendisinde olduğunu ancak ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın biri akrabası üzerine kayıtlı 2 telefon hattında ByLock kullandığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bilgin'e, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.